Kanton Uri: Grüne wollen bei Marina in Isleten nicht locker lassen

So soll das Resort in Isleten gemäss Samih Sawiris aussehen.

Investor Samih Sawiris will in Isleten einen Hafen, ein Hotel, Wohnungen, Geschäfte und Restaurants bauen. Dagegen regt sich Widerstand aus der Bevölkerung.

Die Urner Regierung beantwortet zwei Petitionen zu den Projektideen des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Urnersee. Diese richten sich mit insgesamt über 10’000 Unterschriften gegen die Pläne in Flüelen und Isleten. Das Projekt in Flüelen hat Sawiris (65) mittlerweile aufgegeben. Der Regierungsrat zeigt Verständnis für die Petitionäre, wie er in einer Mitteilung schreibt. Er teile das Anliegen, sorgsam mit den in Uri vorhandenen Bodenressourcen umzugehen, die Landschaft rund um den Urnersee zu erhalten und den freien Seezugang für alle zu bewahren. Gleichzeitig ist er aber nicht gegen eine Nutzung für touristische Zwecke: «Das Gebiet Isleten hat für die Entwicklung des Tourismus am westlichen Ufer des Urnersees und den Kanton Uri eine grosse Bedeutung».