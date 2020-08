Klimaplan

Grüne wollen der Luft Treibhausgase entziehen

Die Schweiz soll im Jahr 2040 klimapositiv sein. Die Grünen haben am Mittwoch ihren Klimaplan vorgestellt.

Die Grünen haben am Mittwoch an einer Online-Medienkonferenz ihren neuen ehrgeizigen Klimaplan vorgestellt. Mit dem Plan wollen sie Emissionen nicht nur auf Null senken, sondern aus der Atmosphäre entfernen. So würde die Schweiz klimapositiv.