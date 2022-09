Solarpflicht: Grüne wollen Hausbesitzer auch bei Renovationen zu Solarpanels zwingen

Die Energiekrise bringt Schwung in die Debatte um den Solarausbau. Insbesondere die Grünen wollen die Krise nutzen, um den Ausbau der Sonnenenergie mit allen Mitteln voranzutreiben. Wie Grünen-Nationalrat Kurt Egger gegenüber 20 Minuten sagt, will er nächste Woche eine Solarpflicht nicht nur für Neubauten, sondern auch für Renovationen durch die Räte peitschen.

«Wir haben bei Corona bewiesen, dass wir grosse Sprünge machen können»

Kurt Egger will seinen Vorstoss im Rat nächste Woche als dringlich erklären lassen. «Es würde dann noch rund ein Jahr dauern, bis die entsprechenden Verordnungen ausgearbeitet wären.» Ab dem 1. Oktober 2023 müsste also jeder Hausbesitzer und jede Hausbesitzerin bei einer Dachsanierung – auch wenn das Dach einfach leck ist oder andere Schäden hat – vom Gesetz vorgeschriebene Solarpanels installieren. Egger ist zuversichtlich, dass die Räte seinem Vorhaben zustimmen werden. «Wir haben bei Corona bewiesen, dass wir grosse Sprünge machen können, und müssen dies in der derzeitigen Krise wieder tun.»

SVP-Egger: «Antiliberales No-go»

Wie die Räte sich am Ende entscheiden werden, wird sich zeigen. So oder so drängt die Zeit: Am Donnerstag gibt die zuständige Kommission ihre Empfehlung ab. Nächste Woche bleiben also nur noch vier Sessionstage, um die Solarpflicht in beiden Räten fertig zu behandeln. Kurt Egger spricht von einem «sehr ambitionierten, aber nicht unmöglichen» Vorhaben. Und Bregy sagt: «Es werden noch viele Diskussionen folgen nächste Woche. Wie das Resultat ausfallen wird, hängt auch davon ab.»