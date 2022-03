Vorstoss soll es richten – Grüne wollen Regierungsrat um zwei auf sieben Mitglieder vergrössern

Die Verkleinerung wurde 2002 von der Stimmbevölkerung an der Urne beschlossen.

«Der derzeitige Zustand hält sich hartnäckig und wurde mit der Verkleinerung der Regierung von sieben auf fünf Mitglieder vor 20 Jahren zementiert: Frauen, die immerhin die Hälfte der Luzerner Bevölkerung ausmachen, waren in dieser Zeit nur mit einer Frau im Gremium vertreten», teilte die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen mit. Ausserdem sei die Stadt Luzern als bevölkerungsstärkste Gemeinde und Wirtschaftsmotor des Kantons seither nicht mehr dauerhaft im Gremium vertreten. «Und seit 2003 waren stets grosse Wählerschaften rechts oder links des politischen Spektrums über Jahre nicht Teil der Regierung», heisst es weiter. Darum fordern sie mittels Motion eine Änderung der Kantonsverfassung: Der Regierungsrat soll ab 2027 wieder aus sieben Köpfen bestehen.

Die Mitte könnte dafür sein und die SP unterstützt das Vorhaben

So sagt etwa Adrian Nussbaum von Die Mitte: «Wir werden dies innerhalb der Fraktion besprechen und es könnte sein, dass wir am Schluss denken, dass dies eine gute Lösung wäre.» Genau dieses Thema werde innerhalb der Partei auch schon länger diskutiert. Überrascht zeigt er sich aber von der Begründung: «Eine Vergrösserung der Regierung ist noch kein Garant für die Wahl eines bestimmten Geschlechts oder einer bestimmten Partei.» Im Vordergrund ist für ihn die bessere Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern.

Grundsätzlich unterstützt auch die SP einen Ausbau. Marcel Budmiger begründet dies so: «Einzelne Departemente sind überlastet und machen teilweise keinen guten Job.» Eine Vergrösserung des Regierungsrats würde die Arbeitsbelastung der Einzelnen senken und die Arbeit könnte auch familienfreundlicher gestaltet werden.» Wichtig für Budmiger wäre auch, dass alle wichtigen Kräfte im Gremium vertreten wären, insbesondere die Frauen. Weiter stellt er klar, dass bei der SP keine wahltaktischen Gründe als Motivation im Vordergrund stehen.

Nein zur Vergrösserung sagen die FDP und die SVP

Georg Dubach von der FDP erinnert daran, dass die Stimmbürgerinnen und -bürger 2002 Ja gesagt hatten zur Verkleinerung des Regierungsrats. Aufgrund dieses Entscheides sei damals die Organisation der Verwaltung auf fünf Personen ausgerichtet worden. «Wir sehen nicht, warum man diesen Volksentscheid wieder stürzen sollte, weil die Entwicklung von Luzern erfreulich ist», so Dubach. Allerdings sei die FDP klar dafür, dass Frauen wieder in der Regierung Einsitz nehmen sollen. Dubach: «Die Stimme der Frauen fehlt einfach. Es liegt aber an den Fraktionen, gute Kandidatinnen zu nominieren.»