Der Klimaschutz in der Schweiz muss beschleunigt werden, geht es nach der Grünen Partei. Das fordern sie in ihrem neuen Positionspapier zur Klimapolitik, das sie am Dienstag veröffentlicht haben. Helfen soll dabei auch das neue CO2-Gesetz, ein «unverzichtbarer Zwischenschritt», über den das Volk voraussichtlich diesen Sommer abstimmen wird. Bis 2030 soll die Schweiz klimaneutral werden, bis 2040 fordern die Grünen eine «klimapositive Schweiz» – also, dass auch im In- und Ausland zur Reduktion der Emissionen in der Atmosphäre beigetragen wird.