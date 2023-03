Grünen-Chef zu «Kriegsrausch»-Aussage: «Ich würde Alain Berset nicht mehr zum Bundespräsidenten wählen» 

Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, glaubt, dass der neuste Eklat um Berset «Dynamik» in die Bundesratswahlen bringen könnte. Aufgenommen am 4.11.2021.

Bundespräsident Alain Berset hat sich mit Aussagen zu Verhandlungen mit Russland in die Nesseln gesetzt. Aufgenommen am 1.3.2023.

Balthasar Glättli (Grüne) würde Alain Berset heute nicht mehr zum Bundespräsidenten wählen, sagt er. Aufgenommen am 4.11.2021.

Verhandlungen mit Russland müssten dereinst stattfinden – und zwar «je früher, desto besser». Einen «Kriegsrausch» spürt Alain Berset in «gewissen Kreisen». Das erklärte der Bundespräsident am Wochenende in einem Interview. Viele Polit-Grössen reagierten entsetzt – im Bundeshaus herrscht helle Aufregung .