Angriff auf SRF: Grüne & GLP wollen keine «Elefäntli» mehr sein

In der Elefantenrunde sind aktuell nur die Präsidenten der Bundesratsparteien (SVP-Chef Marco Chiesa liess sich von Vize Magdalena Martullo vertreten) zugelassen.

SRF sagt, man werde Anpassungen an der Struktur prüfen, wenn die Parteien bei den Wahlen gut abschneiden.

Die Präsidenten von Grünen und Grünliberalen dürfen nicht an der «Elefantenrunde» im SRF teilnehmen.

Mehrmals pro Jahr wird die Schweizer Bevölkerung an die Urne gerufen. Sind die Abstimmungsresultate am Sonntagnachmittag dann klar, kommt es zum Showdown im Schweizer Fernsehen. In der «Elefantenrunde» diskutieren die Parteichefs das weitere Vorgehen.