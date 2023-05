Angespannte Stimmung: Grünen-Nationalrätin versuchte, an 1.-Mai-Demo in Basel zu vermitteln

Stundelang waren in Basel Demonstrierende von der Polizei eingekesselt . Auch der bewilligte Kundgebungszug bewegte sich nicht weiter. Die Polizei begründete die Massnahme damit, dass es vermummte Personen mit Schutzausrüstung im Pulk gegeben habe. Vor Ort am 1.-Mai-Umzug war auch Sibel Arslan. «Das Vorgehen der Polizei ist komplett unverhältnismässig», sagt die Grünen-Nationalrätin gegenüber 20 Minuten.

Von Anfang an seien Helikopter am Himmel gekreist. Zudem sei die Polizeipräsenz sehr gross gewesen und relativ früh sei Tränengas eingesetzt worden: «Die Demonstrierenden hatten überhaupt kein Verständnis dafür.» Sie selbst habe mit dem Dialogteam der Polizei das Gespräch gesucht: «Ich habe auch die Basler Sicherheitsvorsteherin kontaktiert», so Arslan. Dass ein so wichtiger Tag im Schatten eines übermässigen Polizeieinsatzes stattfinden muss, sei schade.

Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss sagt: «Ich bin schockiert. Ich gehe seit 15 Jahren an die 1.-Mai-Kundgebungen in Basel, so ein riesiges Polizeiaufgebot habe ich aber noch nie gesehen.» Sie habe stundenlang am selben Ort ausharren müssen, durch die Polizei sei kein Weiterkommen möglich gewesen. «Es war friedlich, soweit ich das beurteilen konnte», so Wyss.