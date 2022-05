Genfer Sektion schreibt vor : Grünen-Politiker müssen bei Amtsantritt auf Fleisch verzichten

Die Genfer Grünen trafen sich am 21. Mai zu einem Parteikongress. Dort stimmten sie für eine Charta, die den Kandidierenden für den Grossen Rat und den Staatsrat vorschreibt, auf Fleischkonsum zu verzichten.

Kein Fleisch mehr für künftige Grünen-Abgeordnete. So steht es in der Charta der Genfer Parteikandidatinnen und -kandidaten für 2023, wie «Le Journal indépendant des Genevois» (GHI) berichtet. Die neue Weisung, die am 21. Mai auf dem Parteikongress verabschiedet worden ist, lautet wie folgt: «Wenn ich in den Grossen Rat gewählt werde, verpflichte ich mich, während dieser Zeit an Plenarsitzungen, Arbeitssitzungen, offiziellen Essen oder anderen Veranstaltungen, zu denen ich in meiner Funktion als Abgeordneter der Grünen gehen muss, mich vegetarisch zu ernähren.» Diese Weisung gelte demnach auch für die Kandidierenden für den Ständerat, Fabienne Fischer und Antonio Hodgers.



Abgestimmt wurde auch darüber, ob bei besagten Anlässen der Alkoholkonsum verboten werden sollte. Dies wurde jedoch mit 67 Nein-Stimmen bei 18 Ja-Stimmen und 21 Enthaltungen abgelehnt.



Die Abgeordnete Sophie Desbiolles von den Jungen Grünen verteidigt ihre Partei: «Die Mitglieder haben sich dazu entschieden, angesichts des Klimanotstands und des Zusammenbruchs der Artenvielfalt verantwortungsvoll zu handeln. Ich bin sehr stolz darauf, grün zu sein, und bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen.»