Saarland (D) : Grünen-Politikerin hat keine Ahnung was sie antworten soll und verlässt Partei

Irina Gaydukova machte auf dem Landesparteitag der Grünen im Saarland keine gute Falle und hat wohl auch deshalb die Konsequenzen gezogen.

So einen Auftritt hatten sich die Grünen im Saarland bestimmt nicht gewünscht. Nicht nur deshalb ist jetzt Feuer im Dach. Die stellvertretende Landesvorsitzende Irina Gaydukova, die auf Platz zwei für die Bundestagswahl kandidiert hatte, fand auf dem Landesparteitag vergangenen Sonntag auf Fragen zu wichtigen bundespolitischen Themen schlicht keine Antworten.

Auf: «Wie stehst du zur Fahrradpolitik?» erwidert die gebürtige Ukrainerin noch charmant: «Positiv. Was erwartet man sonst von mir als Grüne?» Schweigen folgt dann allerdings auf: «Wie willst du soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden?» und «Was halten Sie von dem CO2-Zertifikat-Handel?»

Ungerade Listenplätze sind Frauen vorbehalten

Ebenfalls am Sonntag hatte sich der frühere Landesparteichef Hubert Ulrich auf dem Landesparteitag als Spitzenkandidat der Partei für die Bundestagswahl durchgesetzt, nachdem die inzwischen abgelöste Landesvorsitzende Tina Schöpfer mehrfach durchgefallen war.

Die Wahl sorgte innerhalb der Grünen für breite Kritik. Ein Bündnis innerhalb der saarländischen Grünen kündigte an, gegen die Listenaufstellung «alle innerparteilichen Möglichkeiten» auszuschöpfen. Der Ortsverband Rehlingen-Siersburg will Ulrich bei seiner Bundestagskandidatur nicht unterstützen.

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisierte die Aufstellung. «Wir haben uns das anders gewünscht», sagte sie am Montag in Berlin. Ulrich ist bei den Grünen wegen mehrerer Kontroversen seit langem umstritten. Unter anderem hatte sich der Landesverband unter seiner Führung im Jahr 2009 für eine Jamaika-Koalition an der Saar ausgesprochen, obwohl rechnerisch damals auch Rot-Rot-Grün möglich gewesen wäre.