Bezirksgericht Zürich – Grünen-Stadträtin bedroht – Gericht ordnet stationäre Massnahme an

1 / 2 Vor einem Restaurant hat ein heute 32-Jähriger vergangenes Jahr die Stadträtin Karin Rykart bedroht. Tamedia/Reto Oeschger Das Bezirksgericht Zürich gab am Freitag das Urteil bekannt. Statt einer Gefängnisstrafe wurde eine kleine Verwahrung verhängt. 20min/hoh

Darum gehts Ein 32-Jähriger musste sich vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er hatte zwei Personen massiv bedroht, darunter Stadträtin Karin Rykart.

Das Gericht ordnete eine stationäre Massnahme an.

Er werde sie «platt» machen und «fertigmachen», wenn er sie das nächste Mal sehe, sagte der 32-jährige Schweizer zu Grünen-Politikerin Karin Rykart im Juni 2021. Am Tag darauf bedrohte der Beschuldigte einen jungen Mann und sagte, dass er ihn in tausend Teile zerstückeln und seine Mutter und seinen Vater aufschlitzen werde. Zudem warf er ein massives Fahrradschloss auf den Mann und verletzte ihn leicht.

Am Bezirksgericht Zürich wurde der 32-Jährige am Freitag wegen mehrfacher Drohung, einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten schuldig gesprochen. Da der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sei, wird statt einer Strafe eine stationäre Massnahme (kleine Verwahrung) verhängt. Mit einer Massnahme könne man die Gefahr von einer weiteren Straftat vermindern, sagt der Richter in der Urteilsbegründung. Das Gericht gehe von einer länger andauernden Behandlung aus.

Aktuell befindet sich der 32-Jährige in Sicherheitshaft. Diese werde verlängert, bis ein Platz in einer geeigneten Klinik gefunden wird, maximal jedoch für zwei Monate. «Es ist klar, dass Sie nicht in Haft gehören», sagte der Richter zum Beschuldigten. Solange er nicht in Therapie sei, stelle er jedoch weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar.

«Ich wollte nie jemanden verletzen»

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vergangene Woche zeigte sich der Beschuldigte geständig. «Ich wollte nie jemanden verletzen.» Er habe die Aussagen gegen Rykart juristisch gemeint, nicht physisch. «Ich habe nichts gegen sie.» Der Beschuldigte fühlte sich von dem jungen Mann und dessen Familie sowie der Stadtpolizei seit längerer Zeit verfolgt und glaubte, dass Rykart im Komplott mit beteiligt war. Er gestand aber ein, dass er zu weit gegangen sei: «Der Wortlaut war unangemessen, er war als eine Metapher gedacht.»