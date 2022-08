Wahlumfrage: «Grüner Bundesratssitz ist kein Thema, wenn es so weitergeht»

«Bürgerliche Mitte wird gestärkt»

Der Vormarsch der Grünliberalen ist für Politologe Claude Longchamp nicht überraschend, denn die Grünliberalen hätten regional stark zugelegt. Mit Stadtratsmitgliedern in Winterthur und Uster sind sie mittlerweile in den Exekutiven der drei grössten Städte im Kanton Zürich vertreten, Basel-Stadt hat seit zwei Jahren eine Grünliberale in der Regierung, Nidwalden seit diesem Jahr. Und mit der Gründung der Urner Kantonalpartei sind sie jetzt in allen Kantonen präsent. «Bei den Grünliberalen stimmen die personelle Aufstellung und das Elektorat, das zeigen die Erfolge auf kantonaler Ebene», sagt Longchamp.