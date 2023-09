Grüner Eisbrocken: Hast du ihn auch gesehen? Komet Nishimura begeistert

Nishimura vollendet eine Umlaufbahn etwa alle 430 bis 440 Jahre, was bedeutet, dass er das letzte Mal um das Jahr 1590, also vor der Erfindung des Teleskops, nahe an der Sonne vorbeigeflogen ist.

Wer letzte Nacht in den Himmel geblickt hat, konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kometen C/2023 P1 (Nishimura) sehen. Zahlreiche News-Scouts haben Bilder des grünlichen Eisbrocken eingesendet – und auch in den sozialen Medien begeistert der Komet.

Der japanische Weltraumfotograf Hideo Nishimura beobachtete den nach ihm benannten Kometen Nishimura (C/2023 P1) erstmals am 12. August, jetzt hat der Komet seine höchste Helligkeit erreicht. Seine Nähe zur Sonne erschwert am Tag aber eine gute Sicht auf den Kometen.

Nishimura vollendet eine Umlaufbahn etwa alle 430 bis 440 Jahre, «was bedeutet, dass er das letzte Mal um das Jahr 1590, also vor der Erfindung des Teleskops, nahe an der Sonne vorbeigeflogen ist und der Erde näher gekommen sein könnte», schreibt Dr. Paul Chodas, Direktor des Nasa-Zentrums für erdnahe Objekte am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien.