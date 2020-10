Lara Gut-Behrami darf sich auf den Saisonstart freuen. Foto: Keystone

Anfangs Oktober war noch nicht klar, ob Lara Gut-Behrami beim Saisonstart in Sölden am 17. Oktober dabei sein kann. So sagte Walter Reusser, Alpin-Direktor bei Swiss-Ski: «Das ist jetzt noch schwierig zu sagen.» Und: «Wir wollen sicher sein, bis die Inkubationszeit wirklich vorbei ist und die restliche Mannschaft nicht gefährdet ist.»

Jetzt, eine gute Woche später, können der Verband, Gut-Behrami sowie die Schweizer Ski-Fans aber aufatmen. Wie Swiss Ski gegenüber dem «Blick» bestätigte, steht dem Saisonstart für die 29-Jährige nichts mehr im Weg. Die Tessinerin sei drei Mal negativ getestet worden und werde am 11. Oktober aus der Isolation zum Team zurückkehren, so der Verband. «Sie wird am 17. Oktober beim ersten Saisonrennen in Sölden am Start stehen.»