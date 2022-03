Unterwegs zu Hause – Grünes Vanlife – geht das?

... im Camper akribisch auf Instagram und lässt ihre rund 100'000 Follower und Followerinnen so daran teilhaben.

Wichtigster Tipp, den man direkt umsetzen kann: Bau mehr pflanzliche Kost in die eigene Ernährung ein.

Anina Gepps Zuhause ist ein Campervan. Seit rund einem Jahr fährt die Bloggerin und Instagrammerin mit ihrem Freund Chris quer durch Europa. Den Sommer verbringen sie in Griechenland, den Winter auf den Kanarischen Inseln. «Chris und ich wollen möglichst Ressourcen schonen, langsamer reisen und bewusst konsumieren», schrieb sie vor ihrer Abreise auf Instagram. Sie sei sich bewusst, dass eine solche Entscheidung eine privilegierte Entscheidung sei. Rund 100’000 Menschen folgen ihrem Instagram-Account Aniahimsa .

Mit 19 Jahren kam die Luzernerin zum ersten Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung. Sie bezog die erste eigene Wohnung und fragte sich: Wie will ich leben? Von da an ging es rasch. Anina Gepp wechselte von vegetarischer auf vegane Ernährung und von Fast Fashion zum Entdecken fairer Labels. Ihr veganes Kochbuch «Iss dich grün!» wurde zum Bestseller. Diesen Frühling folgt mit «Vantastic Kitchen» ihr zweites Kochbuch.