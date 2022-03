Titterten BL – Grüngut fahrlässig entflammt, Gartenhütte niedergebrannt

Am Montag brannte in Titterten ein Gartenhaus komplett nieder. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Beim Brand eines Gartenhauses in Titterten im Kanton Baselland wurde am Montag eine Frau verletzt. Der Holzbau wurde beim Brand komplett zerstört. Die Alarmmeldung ging um 16.45 Uhr ein, als Polizei, Sanität und Feuerwehr an der Bielgasse eintrafen, stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand.