«Ausbau muss national Priorität werden»

Grünliberale wollen für 5G Antennen-Grenzwerte kippen

Die GLP will mit Ängsten um 5G aufräumen – und den sogenannten Anlagegrenzwert abschaffen. Ärzte sind alarmiert.

Grünliberale machen Druck

«Wir brauchen eine solide Infrastruktur bis ins entlegenste Dorf. Jede und jeder soll eine hervorragende Internetverbindung haben», so Vögeli. 5G sei für den wirtschaftlichen Erfolg in Zukunft entscheidend. Er betont, statt stets auf Ängste zu fokussieren, müsse man die Chancen und Fakten von 5G ins Zentrum stellen: «Als im frühen 19. Jahrhundert die ersten Eisenbahnstrecken eröffnet wurden, gab es die Angst, dass bei solch hohen Geschwindigkeit die Augen beschädigt würden», so Vögeli.

Swisscom unterstützt den Vorstoss

Um den Ausbau von 5G nun rasch voranzutreiben, will GLP-Nationalrätin Katja Christ in der nächsten Session eine Motion einreichen, die auf die Aufhebung der Anlagegrenzwerte zielt. «Dem Anlagegrenzwert fehlt die wissenschaftliche Rechtfertigung, was den Ausbau der 5G-Technologie bremst und Milliarden kostet», schreibt sie in der Motion.