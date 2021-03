Bedrohte Raubkatzen : «Grund zum Optimismus» – fast 1000 Schneeleoparden in Mongolei gezählt

Die Tierschutzorganisation WWF hat erhoben, dass beinahe 1000 Schneeleoparden in der Mongolei leben – mehr als erwartet. «Das ist ein grosser Erfolg für den Artenschutz», frohlockt der WWF.

«Die Schneeleoparden haben sich in der Mongolei behauptet. Das ist ein grosser Erfolg für den Artenschutz», so der WWF.

Getty Images via AFP

Der WWF hat 953 Tiere in der Mongolei gezählt.

Getty Images via AFP

In der Mongolei leben gemäss Zählung des WWF 953 Schneeleoparden.

Laut der Tierschutzorganisation WWF leben in der Mongolei rund 1000 Schneeleoparden. Die landesweit erste Erhebung habe eine Zahl von 953 erwachsenen Tieren ergeben, teilte der WWF am Mittwoch mit. «Die Schneeleoparden haben sich in der Mongolei behauptet. Das ist ein grosser Erfolg für den Artenschutz», kommentierte Markus Radday, Referent für die Region beim WWF Deutschland, das Ergebnis der mehr als zweijährigen Zählung.