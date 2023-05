Einbürgerungs-Initiative: «Grundkenntnisse» in Deutsch sollen reichen

Die SVP um Nationalrat Gregor Rutz wird die Initiative bekämpfen, kündigt er an.

Die SVP kündigt vehementen Widerstand gegen jegliche Erleichterungen der heutigen Praxis an.

Wer fünf Jahre in der Schweiz gelebt hat und Grundkenntnisse in einer Amtssprache hat, soll ein Anrecht darauf erhalten.

Eine Volksinitiative will es Ausländerinnen und Ausländern erleichtern, sich einbürgern zu lassen.

Rund zwei Millionen Menschen in der Schweiz haben keinen roten Pass und dürfen bei Wahlen und Abstimmungen nicht mitreden . Der Verein «Vierviertel» will das ändern. Mit einer Volksinitiative soll die Einbürgerung für Ausländerinnen und Ausländer erleichtert werden.

Die Anforderungen müssten objektiv in der Bundesverfassung festgelegt werden, so die Urheber. Wer seit fünf Jahren in der Schweiz lebt, Grundkenntnisse einer Landessprache besitzt und nicht zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, soll auf Gesuch hin Schweizerin oder Schweizer werden können.