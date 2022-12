Lawine in Österreich: Betreiber könnten haftbar gemacht werden

Am Samstag sind in einem Skigebiet am Österreichischen Arlberg zehn Personen von einer Lawine erfasst worden.

Was könnten die Gründe sein?

Welche Sicherheitsvorschriften gelten für Pisten?

Wer kann dafür haftbar gemacht werden?

Gab es ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit?

«Lawinen auf Pisten sind glücklicherweise sehr selten», sagt Höller. Der letzte tödliche Unfall auf einer Skipiste in Österreich ereignete sich 2012 in Ischgl. In der Schweiz donnerte im Februar 2019 eine Lawine auf eine Skipiste in Crans-Montana. Eine Person kam ums Leben. Im selben Jahr ging auf einer Skipiste im Gebiet in Andermatt eine Lawine nieder. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Bei einem Lawinenniedergang in Davos im Februar 2000 kamen drei Menschen ums Leben, zwei davon auf einer Piste. «Dass Lawinen gesicherte und geöffnete Pisten erreichen, ist äusserst selten, aber nicht ausgeschlossen», sagt Mathys. Trotzdem dürfe so etwas nicht passieren: «Es ist ein Riesenglück, dass in Vorarlberg niemand ums Leben kam.»