Behördenfehler – Familie soll neu gebautes Haus abreissen

Darum gehts 2010 wurde ein Areal im brandenburgischen Rangsdorf zwangsversteigert, weil die verstorbene Besitzerin einen Schuldenberg hinterlassen hatte.

Die Käufer bauten sich frohgemut ein eigenes Haus – doch dann klagte ein Erbe, der nicht informiert worden war.

Nun entschied ein Gericht, dass die Familie das Areal zurückgeben und ihr Haus abreissen lassen soll.

Ihr Leben ist ruiniert: Wegen eines behördlichen Fehlers bei einer Zwangsversteigerung im Jahr 2010 soll eine Familie aus Rangsdorf in Brandenburg ihr vor wenigen Jahren neu gebautes Haus abreissen lassen und das Grundstück räumen. Das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel entschied am Donnerstag, dass der frühere Eigentümer, ein in der Schweiz lebender US-Amerikaner, sein Grundstück wegen des Fehlers nicht verloren habe. Die Familie müsse innerhalb eines Jahres wegziehen.

Der Kläger, laut «Spiegel» ein in der Schweiz wohnhafter, 51-jähriger US-Amerikaner, hatte das 1000 Quadratmeter grosse Grundstück im Jahr 1993 geerbt. Die Grosstante, die ihm das Areal vererbte, hatte offenbar hohe Schulden - so kam es 2010 zur Zwangsversteigerung. Eine Frau ersteigerte das Grundstück damals und baute mit ihrem Mann dort ein Haus. 2012 zog die vierköpfige Familie mit den Eltern Philipp (43) und Kristin W. (42) und den beiden heute zwölf und 15 Jahre alten Töchtern ein.

Familie soll Abriss und Nutzung bezahlen

So weit, so gut. Doch über die die drohende Massnahme beim Amtsgericht Luckenwalde im Jahr 2010 war der rechtmässige Erbe nicht ordnungsgemäss informiert worden. Im folgenden Jahr legte er deswegen Beschwerde ein – mit Erfolg: 2014 hob das Landgericht Potsdam den Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren auf. Eine weitere Klage und sogar eine Verfassungsbeschwerde der Familie hatten keinen Erfolg. Gemäss dem Urteil aus Brandenburg soll die Familie nun auch die Grundschuld löschen lassen und 6000 Euro Nutzungsentschädigung zahlen. Die Familie bot dem Manager aus der Schweiz an, ihm das Grundstück abzukaufen, doch dieser lehnte ab, wie die «Bild» berichtet.

Das Oberlandesgericht teilte mit, dass die landgerichtliche Entscheidung von 2014 rechtens sei. Der Zuschlag für die Zwangsversteigerung sei aufgehoben und der Kläger der wahre Eigentümer des Grundstücks. Zwar seien die Auswirkungen für die Familie «gravierend», erklärte es weiter. Der Eigentümer habe aber auch das Recht, den Abriss des Hauses zu verlangen, selbst wenn dies mit hohen Kosten verbunden sein sollte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision wurde zwar nicht zugelassen, dagegen kann die Familie aber noch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgehen.

«Ich weiss nicht, wie es nun weitergeht»

Das brandenburgische Justizministerium will der Familie jedoch helfen. Es kündigte in Potsdam an, dass eine Arbeitsgruppe das Urteil analysieren solle. «Das Land steht hier in der Verantwortung, die durch den Fehler bei der Zwangsversteigerung verursachten materiellen Schäden zu ersetzen», teilte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) mit. Sie sei zuversichtlich, dass zusammen mit der Familie eine «sachgerechte Lösung» gefunden werde, «durch die weiteres Leid vermieden wird».

Kristin W. die mittlerweile von ihrem Mann getrennt ist, klagt gegenüber der «Bild» unter Tränen: «Das jahrelange Unglück, die schlaflosen Nächte, die Belastung der Kinder. Ich weiss nicht, wie es jetzt weitergeht. Die Gerichte haben uns allein gelassen. Ich habe doch nichts Unrechtes getan.»

