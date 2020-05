Grundwasser in 12 Kantonen stark verunreinigt

Kommentar erfassen

z'Landei 12.05.2020, 10:20

@die Bauernbasher: Mir geht euer ständiges, unqualifiziertes Gemotze gegen die Bauern auf den Geist. Die Bauern setzen diese Mittel ein, welche zugelassen sind. Kein Bauern verwendet einfach so Dünger oder Pestizide einfach so zur Freude. Das Zeug ist extrem teuer und jedem Bauern ist bewusst, dass Chemie nie gut für die Umwelt ist. Wenn schon müsst ihr die Politik anprangern. Die Politiker, also unser Parlament entscheidet, was gilt und was nicht!