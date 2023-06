Basel: Gruppe reisst Mann vom Velo und flüchtet mit Geld und Handy

Am Unteren Rheinweg wurde am Freitagabend ein Mann von Unbekannten vom Velo gerissen und ausgeraubt.

In Basel wurde am Freitagabend ein Mann (60) ausgeraubt.

Unvermittelt hätten ihn die jungen Männer gestoppt, heisst es in der Medienmitteilung der Basler Staatsanwaltschaft. Am Unteren Rheinweg in Basel wurde am Freitagabend um 23.20 Uhr ein 60-jähriger Mann brutal ausgeraubt. Die Gruppe junger Männer stoppte den Geschädigten, der auf dem Velo unterwegs war, rissen ihn zu Boden und verletzten ihn mit «Körpergewalt». Mit seinem Mobiltelefon und Portemonnaie ergriffen sie anschliessend die Flucht.