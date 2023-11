Gruppe schlägt 25-Jährigen in Schlieren spitalreif: Vier Männer verhaftet

Am Samstag, dem 14. Oktober 2023, hat eine Gruppe von mehreren Personen auf dem Bahnhofplatz in Schlieren einen Mann angegriffen und verletzt.

Prügel-Orgie am Bahnhofplatz in Schlieren ZH: Am 14. Oktober sprach eine Gruppe von mehreren Männer um 2.15 Uhr auf einen 25-jährigen Schweizer an. Laut der Kantonspolizei Zürich kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf weitere Personen hinzukamen. Schliesslich schlugen und traten etwa fünf bis sechs Männer auf den 25-Jährigen ein, während zwei Frauen aus nächster Nähe zusahen.