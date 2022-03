Verbier VS – Gruppe vermisst Freund (27) – am nächsten Morgen wird er tot gefunden

Eine Gruppe von Zuschauern an einem Freeride-Wettbewerb in Verbier VS vermisste am Samstagabend einen ihrer Freunde. Wie die Kantonspolizei Wallis schreibt, war der 27-Jährige plötzlich verschwunden. Die Polizei leitete sofort verschiedene Massnahmen ein und bot eine Suchgruppe in der Gegend des Mont-Fort auf. Gefunden wurde der vermisste Franzose schliesslich am Sonntagmorgen um acht Uhr am Fusse einer Felswand.