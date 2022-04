Basel/Oberwil BL: Gruppe von Angreifern verletzt 19-Jährigen im Tram

In einem Tram der Linie 10 wurde am frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger von einer Gruppe von Angreifern verletzt.

Ein 19-Jähriger wurde von einer Gruppe von Angreifern attackiert und verletzt. Laut der Baselbieter Polizei befand er sich am Samstag kurz nach 1.45 Uhr in einem Tram der Linie 10 der Baselland Transport AG (BLT). Das Tram habe gerade die Station Heuwaage in Basel verlassen und sei in Richtung Oberwil BL gefahren, als mehrere unbekannte Täter auf das Opfer losgingen. Die Rede ist von drei bis vier Personen, Beschreibungen liegen nicht vor.