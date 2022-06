Kanton Aargau : Lehrer wollen beten – Schulaufsicht eingeschaltet

Eine Lehrerin in Safenwil stört sich an einer Gruppe Lehrpersonen, die ein wöchentliches Lehrergebet in den Räumlichkeiten der Schule einführen will. Die Initianten dieses Gebets sollen über einen freikirchlichen Hintergrund verfügen.

1 / 2 Soll das Lehrpersonal an einer Schule in Safenwil AG am Mittwoch jeweils beten? Um diese Frage ist ein Streit ausgebrochen. (Symbolbild) IMAGO/CHROMORANGE Eine Gruppe von Lehrpersonen stört das, weil dies «die religiöse Neutralität der Schule» verletze. (Symbolbild) imago images/Peter Endig

Radikale Christen wollen an einer Schule in Safenwil AG ein regelmässiges Lehrergebet einführen, schreibt die «NZZ am Sonntag». Doch Lehrpersonen, die damit nicht einverstanden sind, sollen die Schulaufsicht eingeschaltet haben. Die Lehrerin, die vor Weihnachten des vergangenen Jahres dieses Lehrergebet vorschlug, soll mit ihrem Ehemann eine christliche Bewegung mit radikalen Heilsversprechen anführen. Sie sollen sich als «Jünger Jesu» verstehen und privat junge Menschen zu missionarischen Aktivisten ausbilden.

Gebet sei ein Angebot, wie Gymnastik oder Feierabendbier

Der Schulleiter, der selbst in einer Freikirche aktiv war, soll die Idee eines Lehrergebets unterstützen. Er bezeichnet es gegenüber der «NZZ am Sonntag» als eines von verschiedenen Angeboten, um die Lehrer zu stärken – «wie Gymnastik über Mittag oder ein gemeinsames Feierabendbier». Auch der Kreisschulvorstand entschied, dass Schulräume während der unterrichtsfreien Zeit privat durch Mitarbeitende der Schule zum Gebet benutzt werden dürfen.

Geplant ist ein Gebet, jeweils mittwochs vor dem Unterricht, abgehalten im Musikzimmer der Schule in Safenwil. Dies missfällt den Lehrerinnen und Lehrern, die die Schulaufsicht benachrichtigt haben. In einem Brief an den Gemeinderat, an Gemeindeammann Daniel Zünd (SVP) haben sie sich beschwert: «Die religiöse Neutralität der Schule» soll demnach ein solches Gebet in einem Haus der Volksschule verbietet.

Der Kreisschulvorstand, der ebenfalls von Zünd präsidiert wird, entschied, dass Schulräume während der unterrichtsfreien Zeit «privat durch Mitarbeitende der Schule auch zum Gebet benutzt werden dürften», schreibt die «NZZaS» weiter. Danach gelangte der Vorfall an die Schulaufsicht.

Gläubige Lehrpersonen in der Schweiz nichts unübliches

Gläubige Lehrpersonen seien laut «NZZaS» in der Schweiz nichts Unübliches. Alleine an der Pädagogischen Hochschulen (PH) sei der Anteil gross: «Rund 15 Prozent der angehenden Lehrerinnen und Lehrer weisen laut einer Studie aus dem 2011 «eine absolute Glaubensgewissheit» auf. Diese würden oft entweder aus evangelikalen Familien stammen oder seien durch evangelikale Bewegungen zum Glauben gekommen.

Die Gläubigen seien heute jedoch weniger «kommunikativ-bekennend» unterwegs, zitiert die Zeitung eine Quelle der PH Bern. «Die Lage scheint sich beruhigt zu haben», dass wolle aber nicht heissen, dass deren Anteil gesunken sei.

Laut eines Experten für öffentliches Recht sei ein Lehrergebet an der Schule zwar heikel, aber nicht klar abzulehnen. Wenn es darum gehe, ob Schulräume für ein Lehrergebet genutzt werden dürfen, hänge dies von verschiedenen Faktoren ab. Und zwar davon, ob das öffentliche Interesse der religiösen Neutralität der Schule und der Reputation dieser oder die Loyalität des Lehrpersonals davon betroffen seien. Das Lehrpersonal wird sich am 24. Juni mit dem Schulleiter zu einem Mediationsgespräch treffen.

