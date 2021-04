«Has mega schön gfunde mit dir, au wenn illegal»

Sie habe für den Leiter geschwärmt. Die Beiden unternahmen gemeinsame Aktivitäten: Badi, Filme schauen, Gartenfest. Und in seiner kleinen Wohnung führte er an ihr sexuelle Handlungen durch, so die Anklage. Sie habe gedacht es gehöre dazu und liess es geschehen. Er sendete der 14-Jährigen ein SMS: «Has mega schön gfunde mit dir, au wenn illegal», woraufhin sie den Satz in ihr Tagebuch schrieb.