Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Schweizer in U-Haft

Die Vergewaltigung soll in Magaluf stattgefunden haben. (Symbolbild)

Ein Untersuchungsrichter auf Mallorca hat am Dienstag angeordnet, dass sechs Touristen in Untersuchungshaft müssen, wie die «Mallorca Zeitung» schreibt. Sie sollen eine 18-jährige Britin vergewaltigt haben. Es gilt für alle Beteiligen die Unschuldsvermutung.

Bei den Männern handelt es sich um fünf Franzosen und einen Schweizer. Sie sollen alle Anfang 20 sein. Vor der mutmasslichen Vergewaltigung sollen sie das Opfer in der Partyhochburg Magaluf kennen gelernt haben.

Weinend aus Hotel gerannt

Gegen fünf Uhr morgens sollen sie die Britin mit auf ihr Hotel genommen haben. Dorthin begleitete die junge Frau die Gruppe offenbar noch freiwillig. Was danach genau geschah, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Frau sei später schreiend aus dem Zimmer gerannt und bat auf der Strasse weinend um Hilfe. Die Mitarbeiter des Hotels sollen daraufhin die Polizei informiert haben. Bei der Frau seien Druckstellen an den Armen festgestellt worden. Die Polizei konnte die Männer mit den Beschreibungen des Opfers ausfindig machen und festnehmen.

Ähnlicher Fall im Juli

Bereits im Juli wurde ein ähnlicher Fall bekannt. Fünf deutsche Touristen sollen eine junge Touristin vergewaltigt zu haben. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft auf der spanischen Mittelmeer-Insel. Die Verdächtigen sind zwischen 21 und 23 Jahre alt.

Sie sollen eine noch jüngere, aber volljährige Touristin aus Deutschland in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotelzimmer am Ballermann zum Sex gezwungen oder dabei tatenlos zugeschaut haben. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt.