Gruppenvergewaltigung: «Fand sie am Boden in Hotellobby» – jetzt spricht der Security

Darum gehts Derzeit sind in Mallorca fünf Franzosen und ein Schweizer wegen einer mutmasslichen Gruppenvergewaltigung in U-Haft.

Das 18-jährige Opfer soll derweil eine erste Aussage hinter verschlossenen Türen gemacht haben.

Der Sicherheitsmann, der die Britin auffand, lobt nun das Vorgehen der Einsatzkräfte.

In Mallorca sitzen momentan sechs junge Männer in Untersuchungshaft. Die Gruppe, bestehend aus fünf Franzosen und einem Schweizer Staatsbürger, soll Mitte August in einem Hotelzimmer eine 18-jährige Britin vergewaltigt haben. Erst einen Monat zuvor wurde bereits ein Fall bekannt, bei dem fünf Deutsche mutmasslich eine 18-Jährige vergewaltigt haben sollen. Auch sie sitzen mit Ausnahme eines Mannes noch in U-Haft.

«Fand sie am Boden der Hotellobby»

Nach der mutmasslichen Gruppenvergewaltigung der Britin erhielt die Polizei am frühen Montagmorgen einen Notruf eines Sicherheitsmannes. Wie die britische «Sun» schreibt, habe der Security die junge Frau schluchzend in der Lobby des Hotels vorgefunden. «Ich kam zu meiner Frühschicht und fand sie am Boden, sie war so aufgebracht», so der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte.

«Es war schrecklich. Ich habe sofort die Polizei alarmiert», so der Security. Diese sei innerhalb von fünf Minuten vor Ort gewesen und habe der 18-Jährigen rasch ärztliche Hilfe und Beratung zur Verfügung gestellt. Dem mutmasslichen Opfer gehe es «so gut wie möglich, wenn so etwas passiert», sagte eine Quelle der Zivilgarde. Die Britin soll zudem in einer nicht öffentlichen Gerichtsverhandlung auch bereits gegenüber einem Richter ausgesagt haben.

Mutmassliche Täter weiter in U-Haft

Die sechs Tatverdächtigen befinden sich weiterhin in La Palma de Mallorca in U-Haft, ihnen wurde die Möglichkeit auf eine Freilassung gegen Kaution verwehrt. Eine offizielle Anklage gegen die Männer gibt es noch nicht – laut der spanischen Polizei laufen die Ermittlungen derzeit auf Hochtouren.

