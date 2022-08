1 / 3 Die Nasa hat eine Tonaufnahme aus dem Galaxiehaufen Perseus veröffentlicht. imago/UPI Photo Das viele Gas, welches sich darin befindet, ermöglicht es Schallwellen, sich fortzubewegen, weshalb die Geräusche um das Schwarze Loch im Innern des Haufens aufgenommen werden konnten. imago images/Jonathan William Mi Schaut man hinter die Milchstrasse, unsere eigene Galaxie, so sieht man auf diesem Bild vier Galaxiehaufen: Perseus oben links, Cassiopeia und Cepheus in der Mitte und Cygnus unten rechts. imago images/VWPics

Darum gehts Eine Tonaufnahme der Nasa zeigt auf, wie ein Schwarzes Loch klingt.

Dies gelang, da es im Galaxiehaufen Perseus viel Gas hat, und sich Schallwellen so ausbreiten können.

Die Aufnahme wurde bearbeitet, damit sie für Menschen hörbar ist. Der Originalton wäre viel zu tief.

Am Sonntag veröffentlichte die Nasa Tonaufnahmen, die auf eindrückliche Weise zeigen, dass es im Weltall nicht still ist. Auf Twitter erklärte sie: «Der Irrglaube, dass es im Weltraum keinen Schall gibt, hat seinen Ursprung darin, dass der grösste Teil des Weltraums ein Vakuum ist, in dem sich Schallwellen nicht ausbreiten können. In einem Galaxiehaufen gibt es so viel Gas, dass wir tatsächlich Schall wahrgenommen haben.» Die Aufnahme sei verstärkt und mit anderen Daten vermischt worden, um sie für Menschen hörbar zu machen.

So klingt es also, wenn ein Schwarzes Loch langsam alles in seinem Umfeld verspeist. Dabei handelt es sich um den Galaxiehaufen Perseus, wie die Nasa bereits im Mai anlässlich einer Themenwoche, die sie Schwarzen Löchern gewidmet hatte, veröffentlichte.

Astronomen entdeckten, dass die Druckwellen, die das Schwarze Loch aussendet, Wellen im heissen Gas des Galaxiehaufens verursachen. Diese Wellen konnten sie in einen Ton übersetzen, der in seiner Ursprungsform jedoch nicht hörbar ist für Menschen, denn er liege etwa 57 Oktaven unterhalb des mittleren C, also viel zu tief für unsere Ohren.