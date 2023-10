Gruselige Filmschauplätze: Besuche diese Horrorfilm-Drehorte

Tatsächlich oft in dichten Nebel gehüllt: der Leuchtturm aus «The Fog – Nebel des Grauens».

Wir zeigen dir hier sechs Orte aus bekannten Horrorfilmen, die du im echten Leben besuchen kannst. Aufgepasst: Eventuell erwarten dich in der Beschreibung Spoiler zu den Filmen.

Die Bibliothek aus «Es»

In Port Hope in Kanada wurden zahlreiche Aussen-Szenen für den Film «Es» gedreht – und das, obwohl die Story eigentlich im fiktiven Städtchen Derry, im Bundesstaat Maine spielt. Ein besonders auffälliger Drehort ist die Bibliothek: Der junge Ben trifft dort auf Pennywise und der erwachsene Mike enthüllt, woher der böse Geist von Pennywise kommt.

Die Szenen im Inneren der Bibliothek wurden an verschiedenen Orten gedreht, die Aussenansicht ist aber das Stadthaus von Port Hope. Direkt in der Nähe findet sich ein Park, der im Film vorkommt, sowie die Strasse, auf der die Kinder Velo fahren.

Das Hotel aus «The Shining»

Der Film gilt als einer der besten und bekanntesten Horrorfilme aller Zeiten und wird in zahlreichen anderen Filmen und TV-Shows wie den Simpsons erwähnt und parodiert. Grosse Teile des Filmes wurden in einem Studio gefilmt, das Overlook Hotel gibt es aber tatsächlich: Es ist die Timberline Lodge, ein Hotel in Oregon.

Der Leuchtturm aus «The Fog – Nebel des Grauens»

In diesem Film von 1980 ist eine Radiomoderatorin, Stevie, in einem Leuchtturm auf Sendung, als sie eine seltsame Nebelwand beobachtet, die auf das nahe Dorf zuzieht. Beim Leuchtturm aus dem Film handelt es sich um das Point Reyes Lighthouse in Kalifornien. Es kann besichtigt werden und ist tatsächlich oft in dichten Nebel gehüllt.

Die Tankstelle aus «The Texas Chainsaw Massacre»

Der umstrittene Film «The Texas Chainsaw Massacre» hat über 30 Millionen Dollar an den Kinokassen generiert. Im Film kommt eine Gruppe junger Erwachsener an der Tankstelle vorbei, es gibt allerdings kein Benzin. Nachdem der Rest der Gruppe ein unschönes Ende gefunden hat, kehrt Sally, die einzige Überlebende, zur Tankstelle zurück – nur um dort vom Besitzer gequält zu werden.

Die Tankstelle war einige Jahre verlassen und wurde dann in ein vom Film inspiriertes Barbecue-Restaurant umgebaut. Es gibt diverse Filmrequisiten zu sehen und besonders Mutige können sogar in Hütten hinter der Tankstelle übernachten.

Das Haus von Dr. Frank N. Furter aus «The Rocky Horror Picture Show»

Er ist ein echter Klassiker und bei Filmfans aller Altersklassen beliebt: die «Rocky Horror Picture Show». Ein junges Paar, Brad und Janet, suchen Unterschlupf, nachdem ihr Auto nicht mehr läuft. Dabei treffen sie auf Dr. Frank N. Furter, der in einem riesigen Anwesen wohnt und gerade eine Party mit speziellen Gästen feiert. Das Anwesen im Film ist das Oakley Court Hotel in Windsor, England, und kann besucht werden.

Die Kirche aus «Das Omen»

In «Das Omen» wird hier ein Priester von einem Blitzableiter durchbohrt – und du kannst die All Saints Church in Fulham besuchen. Wikipedia/Diliff/CC BY-SA 3.0

Die All Saints Church hat einen Platz in der Geschichte des Horrorfilms verdient: Sie war Drehort für den gruseligen Klassiker «Das Omen». Die Kirche ist in einer der eindrucksvollsten Szenen des Films zu sehen, als ein Priester von einem herabstürzenden Blitzableiter durchbohrt wird. Der nahegelegene Bishop's Park wurde ebenfalls für die Verfilmung einiger paranormaler Taten von Protagonist Damien genutzt.