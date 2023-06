Basel: «Grusiger Schimmel in Badi-Dusche – ist das nicht gefährlich?» 

Die Leserin entdeckte an den Decken und am Boden der Duschen Schimmelspuren.

«Eigentlich gehe ich seit Jahren immer gern ins Joggeli. Aber so eklig wie dieses Jahr habe ich die Duschen noch nie gesehen», so die Leserin gegenüber 20 Minuten.

Seit Ende April ist die Badi-Saison im Basler Gartenbad St. Jakob eröffnet. Doch die Sauberkeit der Duschen lasse zu wünschen übrig, so eine News-Scout. Sie habe in der Dusche auf dem Boden wie auch an der Decke Schimmel entdeckt, was sie richtig «grusig» finde, so die Frau. «Eigentlich gehe ich seit Jahren immer gern ins Joggeli. Aber so eklig wie dieses Jahr habe ich die Duschen noch nie gesehen», sagt sie gegenüber 20 Minuten. «Ich frage mich, ob das denn nicht gefährlich für die Gesundheit ist.»