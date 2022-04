Ukraine-Krieg: GSOA fordert Schweizer Botschaftsasyl für russische Deserteure

Dies geht aus einer Resolution hervor, in der die GSOA anlässlich ihrer Vollversammlung in Solothurn Stellung zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nahm.

Russische Truppen führen seit zwei Monaten Krieg in der Ukraine. Russinnen und Russen sind mittlerweile massenweise aus ihrer Heimat geflüchtet – auch aus Angst vor Zwangsmobilisierung. Die Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee (GSOA) fordert, dass russische Deserteurinnen und Deserteure sowie Kriegsdienstverweigernde ein Schweizer Botschaftsasyl beantragen können. Dies geht aus einer Resolution hervor, in der die GSOA anlässlich ihrer Vollversammlung in Solothurn Stellung zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nahm.