Initiative steht bereit - GSoA, Grüne und SP wollen US-Jets abschiessen

Von den Schweizer Militärflugplätzen, wie hier in Payerne, heben heute noch die F/A-18 Hornet Jets ab. Das Nachfolgemodell (Super Hornet) ist noch im Rennen für die nächste Milliarden-Beschaffung der Schweiz.

Nach der Abstimmung vom letzten Herbst stehen noch vier Jets im Rennen, um den Schweizer Luftraum über die kommenden Jahrzehnte zu überwachen. Das VBS prüft zurzeit noch die Dossiers der Hersteller. 40 neue Flieger könnten es dereinst werden. Geht es nach einer Allianz linker Parteien und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), dürfen zwei davon keine Chance haben. Sie wollen verhindern, dass die amerikanischen Hersteller Boeing (F/A-18) und Lockheed Martin (F-35 Lightning II) den Zuschlag erhalten. Sollte sich der Bundesrat für einen der beiden Jets entscheiden, wollen sie das Volk erneut abstimmen lassen. Der Initiativtext ist gemäss der Tamedia-Zeitungen bereits vorbereitet und wird in den kommenden Tagen der Bundeskanzlei übergeben. Die Zeit drängt: Ende Juni will die Regierung einen Entscheid fällen.

Gegner befürchten Überwachung seitens der Amerikaner

Dabei gehts um viel Geld: Sechs Milliarden soll die Beschaffung neuer Kampfjets für die Schweizer Armee kosten. Fast wäre es nicht so weit gekommen: Gerade einmal 8000 Stimmen machten den Unterschied zugunsten der Jet-Befürworter. Die SP hatte bereits kurz nach der Abstimmung mit einer weiteren Initiative gedroht. Das VBS befasste sich anschliessend mit vier Flugzeugen: Dem Eurofighter, der von einem Konsortium europäischer Hersteller stammt, dem Rafale aus Frankreich und den beiden amerikanischen Jets. In ihnen steckt gemäss der Gegner besonders viel Hightech, was sie auch sehr teuer mache. Besonders auf den Tarnkappenjet F-35 treffe dies zu.