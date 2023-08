Gstaad BE : Bijouterie ausgeraubt – Polizei fasst mehrere Täter in Frankreich

An der Promenade in Gstaad wurde im Februar eine Bijouterie überfallen.

An der Promenade in Gstaad (Gemeinde Saanen) wurde am Mittag des 9. Februar 2023 eine Bijouterie ausgeraubt und mehrere Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Anschliessend flüchteten die Täter mit einem Auto. Das Fluchtfahrzeug wurde am gleichen Tag in Rougemont (VD) aufgefunden.