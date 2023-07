Gstaad: Gemeinderätin beurteilt Situation in Ferienregion

Sie beurteile die Situation weder negativ noch positiv: «Einerseits ist der Tourismus in der Region, wie in anderen Ferienregionen auch, ein starker Wirtschaftstreiber. Andererseits ist es etwas schwieriger für Einheimische, etwas zu erwerben.»

Die Gebäudeversicherung von über 1912 Franken des Chalets Flora in Gstaad BE (Gemeinde Saanen) wurde seit 2021 nicht mehr bezahlt.

Gemeinde wundert sich über Baugesuch

Werden Chalets in der Region an ausländische Investorinnen und Investoren verhökert? «Verhökert finde ich einen sehr starken Ausdruck», sagt Matti. «Der Immobilienmarkt in der Region ist schon lange aktiv und seit Corona gibt es eben eine Hochphase. Nachdem man so lange die frische Luft nicht geniessen konnte, kommen jetzt wieder mehr Touristen, die die Schweiz für sich entdeckt haben.»