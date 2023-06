Gstaad: Milionen-Chalet wird versteigert

Seine Familie besitzt weitere Chalets im Gebiet und habe Verbindungen in die kasachische Regierung.

Die Gebäudeversicherung über 1912 Franken des Chalet Flora in Gstaad wurde seit 2021 nicht mehr bezahlt.

Das Chalet Flora in Gstaad war früher ein Schulinternat mit einer internationalen Schülerschaft. Heute ist es inzwischen heruntergekommen, die Fassade brüchig und die Umgebung ungepflegt. Das 10’270 Quadratmeter grosse Grundstück gehört seit 2020 einem 24-jährigen Mann aus Kasachstan, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Der 24-Jährige habe bereits die Jahresrechnung 2021 der Gebäudeversicherung Bern (GVB) über 1912 Franken nicht beglichen. Laut einer Ende Mai publizierten Meldung im Berner Amtsblatt soll das Anwesen daraufhin bald zwangsversteigert werden, denn: Eigentümer einer Liegenschaft in der Schweiz müssen für das Minimum an Fixkosten aufkommen.

Bei der Versteigerung sollte eine nette Summe herauskommen: Das Anwesen an dieser exklusiven Lage im Berner Oberland ist mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag wert.

Wie kam der 24-Jährige überhaupt an das Chalet?

Sein Linkedin-Profil offenbart: Von 2010 bis 2016 habe er sich zuletzt in der Schweiz am Eliteinternat Le Rosey am Genfersee aufgehalten. Der 24-Jährige ist zudem laut Linkedin Projektmanager bei einem Infrastrukturunternehmen, das seinem Vater gehört. Und der hat seit Jahren enge Beziehungen zur Schweiz, insbesondere zum Genfer Rohstoffhandel Vitol.