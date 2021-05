In Londoner Rooftop-Bar - Guardiola-Tochter beim Knutschen mit England-Star Dele Alli erwischt

Bandelt sich hier das nächste Glamour-Paar im Profi-Fussball an? Englands langjähriger Nationalspieler Dele Alli wurde beim Knutschen mit Maria Guardiola erwischt. Die britische «Sun» veröffentlichte ein entsprechendes Foto, das die beiden miteinander kuschelnd in einer Londoner Rooftop-Bar zeigt.

Maria Guardiola ist die älteste von drei Töchtern von Manchester-City-Coach Pep Guardiola und dessen Ehefrau Cristina Serra. Die 20-Jährige lebt und studiert in London, der Stadt in der Alli seit 2015 sein Geld bei den Tottenham Hotspur verdient.

Ex-Freundin verliess Alli wegen Fortnite-Sucht

Alli galt lange als grosse Hoffnung im englischen Fussball, stagniert aber seit einiger Zeit in seinen Leistungen. Für die Nationalmannschaft wurde der 25-Jährige letztmals im Juni 2019 aufgeboten, wo er sein vorerst letztes Länderspiel für die «Three Lions» im Spiel um den dritten Platz beim Finalturnier der Nations League in Portugal gegen die Schweiz bestritt. In dieser Saison kommt Alli in der Premier League bislang nur auf zwölf Einsätze, ein Tor blieb ihm dabei verwehrt.