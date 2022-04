A1 St. Gallen – Bern: Gubrist-Tunnel nach Massencrash in beide Richtungen gesperrt

In den Unfall sind mehrere Autos involviert.

Am Sonntagabend ist es auf der Autobahn A1 im Gubrist-Tunnel zu einem Unfall gekommen. Laut einem News-Scout soll es sich dabei um einen Massencrash handeln. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber 20 Minuten den Unfall. Der Tunnel sei derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der Unfallhergang muss jedoch noch abgeklärt werden, so die Polizei weiter. Die Polizei konnte noch nicht bestätigen, dass es sich dabei um einen Massencrash handelt.