Mord an Maurizio Gucci 1995 : Gucci-Familie droht Hollywood mit Klage wegen neuem Film

Im neuen Streifen soll die von Lady Gaga gespielte und wegen Mordes verurteilte Patrizia Reggiani zu gut und der Rest der Familie zu schlecht weg kommen.

Sie portraitiert Patrizia Reggiani, die in den 1990er-Jahren den Mord ihres damaligen Gatten Maurizio Gucci in Auftrag gegeben haben soll.

Die Gucci-Familie hat mit rechtlichen Schritten gegen den Film «House of Gucci» des britischen Regisseurs Ridley Scott gedroht. «Die Familie Gucci behält sich das Recht vor, jede Initiative zu ergreifen, um ihren Namen und ihr Image sowie das ihrer Angehörigen zu schützen», zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag aus einem Brief der Erben des Gründers des berühmten italienischen Modehauses.

Modeunternehmen befindet sich nicht mehr im Besitz der Gucci-Familie

Der Film «House of Gucci» handelt vom Mord an dem Mode-Erben Maurizio Gucci (Adam Driver) in den 90er-Jahren. Ein Gericht befand damals dessen Ex-Frau Patrizia Reggiani – im Film gespielt von Lady Gaga – schuldig, die Ermordung in Auftrag gegeben zu haben.