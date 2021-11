Gucci verblüfft an der Modeschau des Jahres mit Buttplug-Schmuck

Normalerweise tummeln sich auf dem Walk of Fame in Hollywood abertausende Touristen und Touristinnen. Jetzt jedoch war die Strasse für niemanden zugänglich – ausser für die geladenen Gäste, Models und Crew der Gucci-Show. Das italienische Modehaus feierte mit seiner Love Parade sein 100-jähriges Bestehen und inszenierte die wohl eindrücklichste Modeschau der vergangenen Saisons.

Plus-Size-Models und Stars auf dem Runway

Erstmals in der Geschichte von Gucci waren auf dem Runway auch zwei Plus-Size-Models dabei. Das US-amerikanische Model Tess McMillan machte das Debut in einem roséfarbenes Satin-Slipdress mit geschnürten Handschuhen und silberner Krone im roten Haar:

Hollywoodglamour und Buttplugs

Für die Kollektion liess sich Kreativdirektor Alessandro Michele vom alten Glamour Hollywoods inspirieren. Michele hat auch einen persönlichen Bezug zur Traumfabrik: « Meine Mutter arbeitete in der Filmindustrie als Assistentin in einer Produktionsfirma » , s chreibt er im Brief, der den Show-Einladungen beilag . « Ich erinnere mich an all die Geschichten, die sie mir über diese Traumfabrik erzählte und die Details und den Glanz. » Dementsprechend waren auch Stücke dabei, die wir in den kommenden Monaten bestimmt auf dem einen oder anderen Roten Teppich wiederentdecken werden .