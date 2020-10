Gucci verkauft Männerkleid gegen toxische Maskulinität

Der Look sieht aus wie direkt aus den 90ern und doch ist e r auch 2020 e her e in Novum: Gucci verkauft auf seiner Website ein Kleid für Männer.

Das Kleid ist aus Baumwolle mit orangem Karomuster , Knöpfe n in Perlmutt-Optik, e iner passenden Schleife und Peter-Pan-Kragen. Das Model trägt dazu eine Jeans mit Löchern, Sneakers, Beanie und eine schwarze Umhängetasche.

Gucci will mit diesem Kleid toxische Männlichkeit bekämpfen Courtesy of Gucci

Das Label schreibt zum Kleid auf seiner Webseite: « Inspiriert von den Grunge-Looks der 90er gestylt mit destroyed Jeans, zeigt dieser Schottenkaro-Kittel mit zarten Farben die Idee von F luidität, die schon für die Herbst/Winter-Kollektion 2020 ergründet wurde, um toxische Stereotypen, die die maskuline Gender-Identität formen, zu zerreissen. »

So erinnert der Look auch an Kurt Cobain in seinen ikonischen Blumenkleidern :

Dass Gucci gerade jetzt mit einem Kleid für Männer kommt, ist nicht überraschend. So widmete sich das Modehaus mit dem Gucci MX-Projekt schon Anfang Jahr mit einer non-binären Kollektion der Mission, Gender-Stereotypen herauszufordern. So ist auch d ieses Kleid unter dem Label Gucci MX erhältlich.

So sieht ein weiterer Look der Gucci MX-Projekt aus Courtey of Gucci

Mit toxischer Maskulinität sind traditionelle Gender-Rollen gemeint, die Männer schon seit frühester Kindheit prägen. Etwa, dass Jungs nicht weinen oder dass Männer dominant sein sollen. Gucci will diese Ansichten nun herausfordern und will Männer mit dem Kleidungsstück dazu ermutigen, es dem Modehaus gleich zu tun.

Für 2’100 Franken ist das Kleid in der Schweiz erhältlich Courtesy of Gucci