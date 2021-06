Buchs SG - Güllewagen-Schwenkarm kracht in Frontscheibe von BMW

Und zerstörte in der Folge die Scheibe dieses BMWs.

Am Dienstagmorgen ist kurz nach 11 Uhr ein Traktor mit angehängtem Güllewagen von der Langäulistrasse kommend auf der Rheinstrasse in Richtung Sevelen unterwegs gewesen. Auf der Brücke, die über die Gleise führt, lösten sich die Arme der Schleppschläuche am Druckfass und schwenkten aus. Das geschah genau dann, als ein 84-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Gegenspur zur Brücke hinauffuhr. Dabei prallte laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen einer der ausgeschwenkten Arme der Schleppschläuche gegen die Frontscheibe des entgegenkommenden Autos.