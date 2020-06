vor 1h

Abwasseranalyse

Günstig, gut verfügbar, in hoher Qualität – so wurde St. Gallen zur Kokain-Hochburg

Nach einer Abwasseranalyse stellte sich heraus, dass die Droge Kokain in der Stadt St. Gallen schweizweit am meisten konsumiert wird. Dies könne daran liegen, dass alle Gesellschaftsschichten Zugang zum Kokain haben. Suchthilfe und die Polizei erklären.

von Gamze Ibis

Darum geht es St. Gallen ist die Kokain-Hochburg in der Schweiz.

Die St. Galler Suchthilfe hat seit vergangenem Jahr eine Zunahme von rund sieben Prozent von Menschen mit Kokainsuchtproblemen festgestellt.

Die Kantonspolizei St. Gallen erklärt, dass die Droge in der Stadt relativ günstig verfügbar sei.

Der Lockdown konnte den Handel und den Konsum von Kokain nicht eindämmen.

In der Stadt St. Gallen wird schweizweit am meisten gekokst. Dies zeigte eine Analyse der Abwasserdaten. Auch in den Städten Zürich, Bern und Genf wurden grosse Mengen an Kokain im Abwasser gemessen. Die Auswertungen zeigen, dass St. Gallen Zürich als die neue Koks-Hochburg in der Schweiz abgelöst hat.

Dass in St. Gallen viel vom weissen Pulver verfügbar ist, zeigen auch Zahlen der Kantonspolizei St. Gallen. So wurden im November 2018 ein Drogendealerring von 27 Personen ausgehoben und neun Kilo Kokain im Wert von über 800’000 Franken beschlagnahmt. Im Juni 2019 wurde ebenfalls gegen einen weiteren Drogenring ermittelt, wobei 31 Personen aus St. Gallen und Deutschland festgenommen wurden.

Sieben Prozent mehr Kokainsüchtige

Das Resultat der Abwasseranalyse überrascht Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St. Gallen, laut «St. Galler Tagblatt» nicht gross. «Die Zahl der Konsumenten ist seit längerem hoch», sagt Rust. Bei rund 20 Prozent der Fälle der Suchtfachstelle handle es sich um Menschen mit Kokainsuchtproblemen. Der Anteil habe im letzten Jahr um rund sieben Prozent zugenommen. Auch Rust kann nicht genau erklären, warum die Droge in St. Gallen so beliebt ist: «Hier hat sich die Substanz etabliert, und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch.»

Nur wenige der Beratenen seien Schwerstabhängige, die die Droge gleichzeitig mit Heroin einnehmen. Die Mehrheit der Konsumenten sei gut in der Gesellschaft integriert. «Sie nehmen phasenweise oder nur gelegentlich Kokain», sagt Rust. Die Leute würden mehrheitlich in Branchen arbeiten, in denen Leistung gefordert wird und eine hohe Anspannung herrscht. So zählt Rust Konsumenten wie Leute in Kaderpositionen, Studenten, Start-up-Gründer, Handwerker und kaufmännische Angestellte auf.

Kokain Die Droge hat eine aufputschende Wirkung und ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Durch den Konsum werden Müdigkeit, Hunger und Durst unterdrückt. Gestärkt wird dagegen unter anderem die Leistungsfähigkeit. Kokain ist nicht nur als Partydroge bekannt, sondern auch unter Geschäftsleuten, da es Ängste mindern und Druck lösen soll. Meist wird Kokain als Pulver geschnupft, seltener gespritzt oder umgewandelt in Base geraucht. Süchtige haben öfter soziale und finanzielle Probleme und schaden ihrem Körper. Die Folgen sind Herz-Kreislauf-Probleme und Depressionen oder eine kokaininduzierte Psychose, was auf Schlafentzug und Reizüberflutung zurückzuführen ist.

Direkt im Umlauf nach der Grenze

Ob in St. Gallen tatsächlich mehr gekokst wird als in anderen Städten, sei eine These. Eine andere Erklärung könnte sein, dass in St. Gallen mehr Kokain mit einem hohen Reinheitsgrad konsumiert werde, schreibt das «St. Galler Tagblatt». So sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, dass die Droge in St. Gallen meistens von guter Qualität sei.

Ein möglicher Grund dafür sei, dass das Kokain bei der Ankunft nach der Grenze in der Ostschweiz direkt in den Umlauf gerate und so weniger gestreckt werde. Krüsi sagt, dass die Konsumpalette der Droge breit sei. Sie werde in der Clubszene und im Milieu konsumiert, und die Substanz sei gut bezahlbar, da ein Gramm Kokain für rund 70 bis 130 Franken erhältlich sei.

Nach den Beobachtungen von Regine Rust von der Suchtfachstelle hat der Lockdown den Kokainkonsum nicht eindämmen können. «Die Wege und Kontakte sind sehr stabil», sagt die Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St. Gallen.