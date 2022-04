Stadt Bern : Günstige Luxushäuser für «linke WGs» – SVPler poltert über Schnäppli-Villen 

Seit ihrer Fertigstellung vermietet sie die Stadt an «generationenübergreifende Wohngemeinschaften», die «alternative Wohnformen» pflegen.

Die sanierte Villa an der Zieglerstrasse 9 kann für 5400 Franken pro Monat gemietet werden.

Ob die Vermietungen diesem Zweck dienen, zweifelt SVP-Stadtrat Thomas Fuchs an.

Der Fonds für Boden-und Wohnbaupolitik will so Spekulation und Preissteigerung bekämpfen.

Die Villen an der Zieglerstrasse 7 und 9 im Mattenhof-Quartier gehören der Stadt Bern – diese vermietet die beiden Objekte zu einem günstigen Preis. Der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik der Stadt Bern verfolgt damit den Zweck, «Grundstücke für den Wohnungsbau zu erwerben, diesen zu fördern und durch Teilnahme am Boden- und Wohnungsmarkt Spekulation und Preissteigerung zu bekämpfen». Der Fonds muss dabei gemäss Reglement eine «nachhaltige Rendite» erzielen.

Zweifel am Zweck

Die heruntergekommene Villa an der Zieglerstrasse 7 soll für 2.7 Millionen Franken saniert werden, wie die «Berner Zeitung» weiss. Nach der Sanierung soll ein privater Kindergarten in die Liegenschaft mit 10 Zimmern einziehen. Die Jahresmiete beträgt laut Stadt künftig 98’220 Franken. Auch die im letzten Jahr sanierte Villa mit der Hausnummer 9 kann für nur 5400 Franken pro Monat gemietet werden. Seit ihrer Fertigstellung vermietet sie die Stadt an «generationenübergreifende Wohngemeinschaften», die «alternative Wohnformen» pflegen.