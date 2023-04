Zürich: Der Kanton unterstützt den Umbau der Genossenschaft Studentenhaus ALV.

An die Gesamtkosten von 7,575 Mio. Franken bewilligte der Regierungsrat einen Beitrag von einer Million Franken aus dem Gemeinnützigen Fonds.

Seit 1964 bietet die Genossenschaft Studentenhaus ALV äusserst günstigen Wohnraum für Studierende der Universität Zürich und der ETH an. Nun steht die Genossenschaft vor der Sanierung der Liegenschaft.

Die Genossenschaft Studentenhaus ALV will ihre rund 50-jährige Liegenschaft beim Bucheggplatz sanieren und aufstocken.

Seit 1964 bietet die Genossenschaft Studentenhaus ALV äusserst günstigen Wohnraum für Studierende der Universität Zürich und der ETH an. Im Herzen von Zürich bietet die Genossenschaft 65 Wohnungen an. Das Angebot richtet sich laut der Genossenschaft hauptsächlich an Studierende, die aus den weiter entfernten Kantonen oder dem Ausland kommen.