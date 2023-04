Zürich: Carpooling als günstigere Alternative zur Taxifahrt – Taxiverband genervt

Wer sich ein Taxi teilt, zahlt weniger. Nur: Oftmals tritt man den Weg nach Hause dennoch alleine an – und das tut so manchem Portemonnaie weh. Mit dem Fahrservice i&any will die Carsharing-Firma Mobility nun ein Carpooling ins Leben rufen. Unter Carpooling versteht man das Bilden einer Fahrgemeinschaft.

Und so gehts: Per App gibt man den Start- und Zielort ein. Dann erfährt man die Ankunftszeit und den Haltepunkt des Fahrzeuges, von dem man abgeholt wird. Mitgeteilt wird einem auch der Fahrtpreis. Haben andere Nutzende ähnliche Ziele, können diese während der Fahrt dazu steigen, wodurch der Fahrpreis geteilt wird. «Mit i&any bedienen wir gezielt ein Mobilitätsbedürfnis für Leute, die flexibel, nachhaltig und fair von A nach B kommen wollen», sagt Franziska Schär, Produktverantwortliche von i&any. «Wir sprechen alle Menschen an, die abends und nachts in Zürich unterwegs sind – von Operngängerinnen und -gängern über Konzertbesucherinnen und -besuchern bis zu Clubgästen.»