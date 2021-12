Apple soll iPhone SE mit 5G Anfang 2022 enthüllen

In weniger als vier Monaten könnte Apple das nächste Handy präsentieren. Laut Analystinnen und Analysten der taiwanesischen Marktforschungsfirma Trendforce soll der Hersteller fürs erste Quartal 2022 einen Event planen. In der Vergangenheit hat Apple schon mehrfach im März Produkte-Events abgehalten.

An dem nächsten Anlass könnte unter anderem ein neues iPhone SE enthüllt werden. Es ist das kleinste und günstigste Modell im Lineup des Herstellers. Bildschirm, Kamera, Akku: Was am Smartphone alles erneuert werden soll, lässt Trendforce offen. Laut den Analystinnen und Analysten sei es aber höchstwahrscheinlich, dass das Gerät die Funktechnologie 5G erhält.

Im Juli gab es bereits die ersten Gerüchte zu einer Neuauflage des iPhone SE. Damals wurde noch gemunkelt, dass der A14-Prozessor im kommenden Gerät verbaut werden soll. Andere Analystinnen und Analysten vermuten, dass Apple im günstigen iPhone den Chip der Top-Modelle, den A15, verbauen will. Optisch soll sich indes nichts an dem Gerät ändern. Es soll immer noch im gleichen Gehäuse stecken wie bisher – und damit an die Zeiten des iPhone 8 erinnern. Auch der Fingerabdrucksensor – der in neueren iPhones von Face ID abgelöst wurde – dürfte im iPhone SE 2022 erhalten bleiben, schreibt Heise.de.