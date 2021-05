Wechsel in der Schulleitung : Günther Dissertori als neuer Rektor der ETH Zürich ernannt

Die ETH hat einen neuen Rektor: Professor Günther Dissertori übernimmt per 1. Februar das Amt von Professorin Sarah Springman.

1 / 3 Professor Günther Dissertori wird ab 1. Februar 2022 Rektor der ETH Zürich. ETH Dissertori ist seit 2001 an der ETH. ETH In seiner Forschungstätigkeit konzentriert sich Dissertori auf das Teilchenbeschleuniger-Experiment am CERN. 20min/Marco Zangger

Professor Günther Dissertori wird neuer Rektor der ETH Zürich. Er tritt damit die Nachfolge von Professorin Sarah Springman an, die per 31. Januar 2022 altershalber zurücktritt. Als Rektor und Vizepräsident wird Dissertori für die Belange der Lehre in der Schulleitung der ETH Zürich zuständig sein.



Dissertori wurde 1969 in Italien geboren und ist seit 2001 an der ETH. Im Juni 2007 wurde er zum ordentlichen Professor am Institut für Teilchenphysik ernannt. Vier Mal hat er den Preis der «Goldenen Eule», welcher jährlich vom Studierendenverband VSETH für exzellente Lehre verliehen wird, gewonnen. Er gewann 2013 auch den Credit Suisse Award for Best Teaching an der ETH Zürich.

Für Teilchenbeschleuniger am CERN zuständig

In seiner Forschungstätigkeit konzentriert sich Dissertori auf das CMS-Experiment am Large Hadron Collider LHC am CERN. Seine Gruppe hatte unter anderem wesentlich zum experimentellen Nachweis des Higgs-Teilchens beigetragen, für dessen Entdeckung François Englert und Peter Higgs 2013 der Nobelpreis in Physik verliehen wurde.

